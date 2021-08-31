"Все тупиковее и тупиковее": Лавров попытался оскорбить украинскую власть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с каждой новой властью Украина все больше заходит в тупик в разрешении внутренних и внешних проблем.

Источник: Лавров на переговорах с главой МИД Армении в Москве, чьи слова передает "РИА Новости"

Прямая речь: "Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать".

Детали: Также Лавров неожиданно заявил, что власти Украины вдруг изменили позицию по Крыму и поняли, что этот вопрос закрыт. Откуда он это взял, Лавров не уточнил.

Предыстория: Ранее Лавров заявил, что Украина собралась "приватизировать День крещения Руси". Он пошутил, что, "возможно, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно праздновать только в Украине". Так он отреагировал на решение Зеленского праздновать День украинской государственности в День крещения Украины-Руси 28 июля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такую реакцию российского коллеги "очень нервной" и отметил, что Зеленский своим решением лишь восстановил историческую справедливость.