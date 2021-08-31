Україна здобула "золото" та "срібло" після протесту на Паралімпіаді

Збірна України здобула золоту та срібні нагороди на Паралімпійських Іграх у Токіо після протесту за підсумками змагань у штовханні ядра.

Джерело: Суспільне

Деталі: Повідомляється, що спершу українці виграли "срібло" (Максим Коваль) та "бронзу" (Олександр Яровий), а "золото" здобув малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі.

Однак представники України звернули увагу організаторів змагань на те, що малазієць та ще два легкоатлети прибули із запізненням у кімнату очікування перед початком змагань, і подали протести щодо результату Зіяда.

У підсумку результати Зіяда, а також ще двох легкоатлетів – еквадорця Хорді Патрісіо Конго Вілалби та австралійця Тодда Ходжетса анулювали, записавши у протоколі, що вони не стартували.

У фінальному протоколі із штовхання ядра зарахували результати п'ятьох спортсменів. Зокрема, українців Коваля ("золото") та Ярового ("срібло").

Повідомляється, що Коваль ще й став володарем світового паралімпійського рекорду. Він штовхнув ядро на 17.34 метра.

Для довідки: Коваль – 24-річний спортсмен, який представляє Черкаську область. Він – чемпіон світу 2019 року, чемпіон Європи 2018 року в класі F20 (атлети з порушенням інтелектуального розвитку).

Яровий – 22-річний спортсмен, який представляє Полтавську область. Він – чемпіон Європи 2021 року в класі F20.