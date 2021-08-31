Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина завоевала "золото" и "серебро" после протеста на Паралимпиаде

Вторник, 31 августа 2021, 16:23
Украина завоевала золото и серебро после протеста на Паралимпиаде
Фото с сайта suspilne.media

Сборная Украины завоевала золотую и серебряные награды на Паралимпийских Играх в Токио после протеста по итогам соревнований в толкании ядра.

Источник: Общественное

Детали: Сообщается, что сначала украинцы выиграли "серебро" (Максим Коваль) и "бронзу" (Александр Яровой), а "золото" получил малазиец Мухаммад Зияд Золкефли.

Однако представители Украины обратили внимание организаторов соревнований на то, что малазиец и еще два легкоатлета прибыли с опозданием в комнату ожидания перед началом соревнований, и подали протесты относительно результата Зияда.

В итоге результаты Зияда, а также еще двух легкоатлетов – эквадорца Хорди Патрисио Конго Вилалбы и австралийца Тодда Ходжетса аннулировали, записав в протоколе, что они не стартовали.

В финальном протоколе по толканию ядра засчитали результаты пяти спортсменов. В частности, украинцев Коваля ("золото") и Ярового ("серебро").

Сообщается, что Коваль еще и стал обладателем мирового паралимпийского рекорда. Он толкнул ядро ​​на 17.34 метра.

Для справки: Коваль – 24-летний спортсмен, представляющий Черкасскую область. Он – чемпион мира 2019 года, чемпион Европы 2018 года в классе F20 (спортсмены с нарушением интеллектуального развития).

Яровой – 22-летний спортсмен, представляющий Полтавскую область. Он – чемпион Европы 2021 года в классе F20.

Темы: Паралимпиадаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Паралимпиада
Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: