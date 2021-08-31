Украина завоевала "золото" и "серебро" после протеста на Паралимпиаде

Сборная Украины завоевала золотую и серебряные награды на Паралимпийских Играх в Токио после протеста по итогам соревнований в толкании ядра.

Источник: Общественное

Детали: Сообщается, что сначала украинцы выиграли "серебро" (Максим Коваль) и "бронзу" (Александр Яровой), а "золото" получил малазиец Мухаммад Зияд Золкефли.

Однако представители Украины обратили внимание организаторов соревнований на то, что малазиец и еще два легкоатлета прибыли с опозданием в комнату ожидания перед началом соревнований, и подали протесты относительно результата Зияда.

В итоге результаты Зияда, а также еще двух легкоатлетов – эквадорца Хорди Патрисио Конго Вилалбы и австралийца Тодда Ходжетса аннулировали, записав в протоколе, что они не стартовали.

В финальном протоколе по толканию ядра засчитали результаты пяти спортсменов. В частности, украинцев Коваля ("золото") и Ярового ("серебро").

Сообщается, что Коваль еще и стал обладателем мирового паралимпийского рекорда. Он толкнул ядро ​​на 17.34 метра.

Для справки: Коваль – 24-летний спортсмен, представляющий Черкасскую область. Он – чемпион мира 2019 года, чемпион Европы 2018 года в классе F20 (спортсмены с нарушением интеллектуального развития).

Яровой – 22-летний спортсмен, представляющий Полтавскую область. Он – чемпион Европы 2021 года в классе F20.