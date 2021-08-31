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Мінцифри домовлятиметься про відкриття офісів Google і YouTube, щоб боротися з пропагандою РФ

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:36

Міністерство цифрової трансформації під час переговорів в США буде домовлятися про відкриття в Україні представництв технологічних компаній для боротьби проти російської дезінформації.

Джерело: Міністр цифрової трансформації Михайло Федодор, який перебуває в США, в коментарі державному телеканалу "Дом"

Пряма мова: "У Міністерства цифрової трансформації буде важлива зустріч із командою Google. Ми будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб окреме представництво Google з’явилося в Україні, YouTube (представництво – ред.) з’явилося в Україні.

Мені здається, що коли у нас є російська агресія, то нам потрібно, щоб контент модерувався в Україні. Це дуже важливо. А не російські офіси модерували український контент".

Деталі: Федоров також розповів, що міністерство планує покращити модерацію додатку "Дія" через PlayMarket.       

Теми: технологіїпропаганда


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