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Минцифры будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube, чтобы бороться с пропагандой РФ

Вторник, 31 августа 2021, 16:36
Минцифры будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube, чтобы бороться с пропагандой РФ

Министерство цифровой трансформации во время переговоров в США будет договариваться об открытии в Украине представительства технологических компаний для борьбы против российской дезинформации.

Источник: Министр цифровой трансформации Михаил Федодор, который находится в США, в комментарии государственному телеканалу "Дом"

Прямая речь: "У Министерства цифровой трансформации будет важная встреча с командой Google. Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы отдельное представительство Google появилось в Украине, YouTube (представительство - ред.) появилось в Украине.

Мне кажется, что когда у нас есть российская агрессия, то нам нужно, чтобы контент модерировался в Украине. Это очень важно. А не российские офисы модерировали украинский контент".

Детали: Федоров также рассказал, что министерство планирует улучшить модерацию приложении "Дія" из PlayMarket.

Украинская правда

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Темы: технологиипропаганда
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