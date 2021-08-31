Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єнін іде з МЗС і стане першим заступником глави МВС

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:50
Єнін іде з МЗС і стане першим заступником глави МВС

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін перейде на роботу в МВС першим заступником міністра внутрішніх справ.

Відповідні розпорядження від 30 серпня опубліковані на сайті Кабміну, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з розпорядженням № 1013-р, Єнін буде звільнений з посади заступника Міністра закордонних справ України 6 вересня "згідно з поданою заявою".

Відповідно до розпорядження №1014-р, Єнін буде призначений першим заступником міністра внутрішніх справ з 7 вересня.

Дипломат Євгеній Єнін, що у 2016-2020 роках був заступником генерального прокурора та курував міжнародні питання, був призначений заступником міністра закордонних справ у квітні минулого року.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Єніна представляти Україну у справах проти РФ у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

У МЗС Єнін курував справи щодо збитих рейсів MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані.

Єнін працював у дипломатичній системі з 2005 року, прийшов туди за лінією Служби зовнішньої розвідки, втім, згодом опікувався не лише тими питаннями, що властиві офіцерам СЗР.

Працював у посольстві в Молдові, де спеціалізувався на питаннях придністровського конфлікту, та посольстві в Італії, де був радником-посланником.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: