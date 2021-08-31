Єнін іде з МЗС і стане першим заступником глави МВС

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін перейде на роботу в МВС першим заступником міністра внутрішніх справ.

Відповідні розпорядження від 30 серпня опубліковані на сайті Кабміну, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з розпорядженням № 1013-р, Єнін буде звільнений з посади заступника Міністра закордонних справ України 6 вересня "згідно з поданою заявою".

Відповідно до розпорядження №1014-р, Єнін буде призначений першим заступником міністра внутрішніх справ з 7 вересня.

Дипломат Євгеній Єнін, що у 2016-2020 роках був заступником генерального прокурора та курував міжнародні питання, був призначений заступником міністра закордонних справ у квітні минулого року.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Єніна представляти Україну у справах проти РФ у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

У МЗС Єнін курував справи щодо збитих рейсів MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані.

Єнін працював у дипломатичній системі з 2005 року, прийшов туди за лінією Служби зовнішньої розвідки, втім, згодом опікувався не лише тими питаннями, що властиві офіцерам СЗР.

Працював у посольстві в Молдові, де спеціалізувався на питаннях придністровського конфлікту, та посольстві в Італії, де був радником-посланником.