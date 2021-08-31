Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Енин уходит из МИД и станет первым заместителем главы МВД

Вторник, 31 августа 2021, 16:50
Енин уходит из МИД и станет первым заместителем главы МВД

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин перейдет на работу в МВД первым заместителем министра внутренних дел.

Соответствующие распоряжения от 30 августа опубликованы на сайте Кабмина, сообщает "Европейская правда".

Согласно распоряжению № 1013-р, Енин будет освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Украины 6 сентября "согласно поданному заявлению".

Согласно распоряжению №1014-р, Енин будет назначен первым заместителем министра внутренних дел с 7 сентября.

Дипломат Евгений Енин, который в 2016-2020 годах был заместителем генерального прокурора и курировал международные вопросы, был назначен заместителем министра иностранных дел в апреле прошлого года.

Президент Владимир Зеленский уполномочил Енина представлять Украину по делам против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.

В МИД Енин курировал дела по сбитым рейсам MH17 над Донбассом и PS752 в Иране.

Енин работал в дипломатической системе с 2005 года, пришел туда по линии Службы внешней разведки, впрочем, впоследствии занимался не только теми вопросами, которые присущи офицерам СВР.

Работал в посольстве в Молдове, где специализировался на вопросах приднестровского конфликта, и посольстве в Италии, где был советником-посланником.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: