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СБУ з колегами зі США ліквідувала групу, яка виготовляла фальшиві ID-картки

Вівторок, 31 серпня 2021, 17:03
СБУ з колегами зі США ліквідувала групу, яка виготовляла фальшиві ID-картки
Фото СБУ

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями США ліквідувала злочинну групу, яка займалась виготовленням фальшивих документів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Злочинне угруповання діяло на території Львова. Зловмисники "спеціалізувалися" на виготовленні підроблених документів будь-якої складності, а свої послуги рекламували через анонімний сервер у мережі "Darknet"".

Деталі: Зазвичай зловмисники виготовляли фальшиві ID-карти, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. А їхніми клієнтами здебільшого були нелегальні мігранти з країн Близького Сходу, які хотіли "легалізуватися" на території "західних країн".

Щомісяця виготовляли кілька десятків фальшивок, які переправляли за кордон через водіїв міжнародних перевезень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи, вилучили печатки, бланки, голограми, комп’ютерну техніку, задіяну в процесі виготовлення та збуту підроблених документів. 

 
фото сбу 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

Тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: СБУСШАЛьвів
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