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СБУ с коллегами из США ликвидировала группу, которая изготовляла фальшивые ID-карточки

Вторник, 31 августа 2021, 17:03
Фото СБУ

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями США ликвидировала преступную группу, которая занималась изготовлением фальшивых документов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Преступная группировка действовала на территории Львова. Злоумышленники "специализировались" на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet"".

Детали: Обычно злоумышленники изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. А их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории "западных стран".

Ежемесячно изготовляли несколько десятков фальшивок, которые переправляли за границу через водителей международных перевозок. 

 
Фото СБУ

Во время обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, изъяли печати, бланки, голограммы, компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУСШАЛьвов
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