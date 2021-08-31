У МЗС розповіли про долю українців, які потрапили під лавину на Казбеку

Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українців було евакуйовано гелікоптером до містечка Степанцмінда.

"Одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан інших двох альпіністів задовільний", – розповів Ніколенко.

За його словами, усі громадяни перебувають у безпечному місці. Завтра постраждалі планують прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України.

"Консули забезпечать наших громадян необхідною консульською підтримкою", – сказав Ніколенко.

Нагадаємо, троє українських і двоє польських альпіністів постраждали внаслідок сходження лавини на горі Казбек 31 серпня. Лавина зійшла на висоті 4700 метрів. Ширина лавини становила близько 300 метрів.