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В МИД рассказали о судьбе украинцев, попавших под лавину на Казбеке

Вторник, 31 августа 2021, 17:40
Фото: Bezpieczny Kazbek

Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, украинцев эвакуировали вертолетом в город Степанцминда.

"Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние остальных двух альпинистов удовлетворительное", – рассказал Николенко.

По его словам, все граждане находятся в безопасном месте. Завтра пострадавшие планируют прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину.

"Консулы обеспечат наших граждан необходимой консульской поддержкой", – сказал Николенко.

Напомним, трое украинских и два польских альпиниста пострадали в результате схода лавины на горе Казбек 31 августа. Лавина сошла на высоте 4700 метров. Ширина лавины составила около 300 метров.

Темы: МИДукраинцыГрузия
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