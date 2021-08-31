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Негода пошкодила 7 шкіл у Києві: частина учнів піде на дистанційку

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:05
Негода пошкодила 7 шкіл у Києві: частина учнів піде на дистанційку
Фото irpinosvita.gov.ua

Негода пошкодила території 7 навчальних закладів у Києві, учні середніх і старших класів однієї зі шкіл будуть змушені навчатись дистанційно.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на директорку Департаменту освіти та науки Олену Фіданян

Пряма мова Фіданян: "У 179-ій гімназії Голосіївського району учні початкових класів у повному складі розпочнуть навчальний рік за партами, а от учням 5-11 класів доведеться на певний час перейти на дистанційну форму навчання. Тут під час негоди на поверсі, що добудовували, зірвало тимчасовий дах, а приміщення було затоплено".

Деталі: За словами чиновниці, оперативні ремонти вже розпочали, і будівельники намагатимуться якнайшвидше привести приміщення до ладу, щоб учні могли повернутися до школи.

Фіданян додала, що 1 вересня відкриються всі заклади освіти – а їх у місті понад тисячу – навіть ті, які негода зачепила найбільше.

У КМДА нагадали, що цього року на підготовку до нового навчального року виділили майже 2,5 мільярди гривень: 1,9 мільярда на виконання загальноміських програм та 0,6 мільярда на будівництво та реконструкцію закладів освіти.

Українська правда
Теми: Київосвітапогода
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