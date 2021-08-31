Непогода повредила 7 школ в Киеве: часть учеников пойдет на дистанционку

Непогода повредила территории 7 учебных заведений в Киеве, ученики средних и старших классов одной из школ будут вынуждены учиться дистанционно.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на директора Департамента образования и науки Елену Фиданян

Прямая речь Фиданян: "В 179 гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено".

Детали: По словам чиновницы, оперативные ремонты уже начали, и строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы ученики смогли вернуться в школу.

Фиданян добавила, что 1 сентября откроются все учебные заведения – а их в городе больше тысячи – даже те, которые непогода повредила больше всего.

В КГГА напомнили, что в этом году на подготовку к новому учебному году выделили почти 2,5 миллиарда гривен: 1,9 миллиарда на выполнение общегородских программ и 0,6 миллиарда на строительство и реконструкцию учреждений образования.