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Латвія визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:11

Латвія відповідно до рекомендації ЄС визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Латвії.

"Посольство України в Латвії повідомляє, що з 31 серпня 2021 року, відповідно до Рішення Європейської комісії 2021/1380 від 19 серпня 2021 року, COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія", та QR-код для їх перевірки є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці", - сказано у повідомленні.

Як відомо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.

COVID-сертифікати, видані Україною, почали приймати для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

Втім, рішення Єврокомісії щодо визнання українських COVID-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС. 

Рішення про визнання українських цифрових сертифікатів раніше ухвалила Мальта.

Теми: ЛатвіявакцинаціяУкраїна


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