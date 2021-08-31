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Латвия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации

Вторник, 31 августа 2021, 18:11
Латвия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации

Латвия в соответствии с рекомендацией ЕС признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Латвии.

"Посольство Украины в Латвии сообщает, что с 31 августа 2021 года, в соответствии с Решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 года, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дія", и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - говорится в сообщении.

Как известно, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

COVID-сертификаты, выданные в Украине начали принимать для поездок в страны ЕС с 20 августа.

Впрочем, решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов не имеет обязывающего характера для стран-членов ЕС.

Решение о признании украинских цифровых сертификатов ранее приняла Мальта.

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Темы: ЛатвиявакцинацияУкраина
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