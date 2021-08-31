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Україна і США започаткували стратегічний діалог у сфері енергетики і клімату

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:41

Україна і США підписали заяву про започаткування стратегічного діалогу у сфері енергетики та клімату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter розповів президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США.

"Між Україною та США започатковано стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренголм.

Про створення Україною та США платформи стратегічного діалогу (SECD), що охоплюватиме питання енергобезпеки та декарбонізації, стало відомо після  зустрічі Галущенка Гренголм у Києві минулого тижня.

За словами Галущенка, стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату є інструментом для енергетичного співробітництва між Україною та США.

SECD охоплюватиме різні сфери: декарбонізацію, енергетичну безпеку та кібербезпеку. 

Раніше повідомлялося, що Зеленський за підсумками візиту до США очікує підписання трьох оборонних угод і однієї енергетичної.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
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