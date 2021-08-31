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Украина и США начали стратегический диалог в сфере энергетики и климата

Вторник, 31 августа 2021, 18:41

Украина и США подписали заявление о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter рассказал президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в США.

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренголм.

О создании Украиной и США платформы стратегического диалога (SECD), охватывающего вопросы энергобезопасности и декарбонизации, стало известно после встречи Галущенко с Гренголм в Киеве на прошлой неделе.

По словам Галущенко, стратегический диалог в сфере энергетики и климата является инструментом для энергетического сотрудничества между Украиной и США.

SECD будет охватывать различные сферы: декарбонизацию, энергетическую безопасность и кибербезопасность.

Ранее сообщалось, что Зеленский по итогам визита в США ожидает подписания трех оборонных соглашений и одного энергетического.

Напомним, в воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с ситуацией в Афганистане.

Темы: СШАУкраина
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