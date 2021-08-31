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Зеленский встретился с руководителем NASA: обсуждали проекты, к которым может присоединиться Украина

Вторник, 31 августа 2021, 21:19
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном, где обсудили участие отечественных предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида".

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский говорит, что "Украина должна снова стать космической державой". По его словам, наше государство заинтересовано в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.

Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

Нельсон также принял приглашение посетить Украину.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкосмос
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