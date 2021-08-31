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Майора ЗСУ, який вбив бійця за допис в Instagram, засудили на 5 років

Вівторок, 31 серпня 2021, 22:09

Колишньому начальнику відділення зв’язку штабу військової частини В0849 Віталію Виннику присудили 5 років позбавлення волі за вбивство бійця ЗСУ Олега Томашука, який "засвітив" позиції військових на Донбасі в Instagram. 

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 27 серпня.

Деталі: Вирок виніс Красноармійський міськрайонний суд Донецької області. Відомо, що навесні 2017 року солдати поїхали на стрільби на бойовій машині. 

Коли вони виїжджали із заводу у місті Авдіївка, на території якого дислокувалася військова частина, Томашук почав знімати відео на телефон. Туди потрапили позиції військових. Потім він виклав ці фото та відео в Instagram. 

Пізніше йому телефонували, писали та дякували, що він "здав свої позиції".

А вже 20 березня в YouTube з`явилося відео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ".

 

Невдовзі ця інформація дійшла до штабу. Зокрема, Виннику зателефонував помічник начальника штабу і нецензурно облаяв за те, що його бійці "засвітили" позиції і це вже обговорюється супротивниками. 

Потім майор вишикував бійців під кабінетом та почав питати, хто з них виклав відео зі стрільб. Пізніше він запросив до себе в кабінет чотирьох солдатів. Там він включив відео, яке поширили вже на російському ресурсі та активно коментували. 

Тоді він запитав Томашука, чи розуміє він, що такі дії можна прирівняти до державної зради. 

Потім він взяв пістолет, перезарядив перед обличчям солдата і вистрілив в голову. Томашук помер. Свідки кажуть, що він лише встиг попросити майора не робити цього і спробував ухилитись від кулі, але все відбулось дуже швидко. 

Під час суду майор визнав, що солдат загинув через нього, але не погоджувався із кваліфікацією, переконуючи, що не хотів убивати і це сталося ненавмисно.

Винник каже, що під час спілкування із бійцем він згадав літо 2014 року під  Амвросіївкою, коли бойовики обстрілювали їх позиції. Як потім виявилось, це трапилось, зокрема, й через те, що військові виставляли фото з позицій в соцмережі. Тодішня ситуація начебто нагадала йому ті події та змусила передбачити можливі наслідки. 

Постріл у Томашука він пояснив  миттєвим психологічним фактором. Винник сказав, що не пам’ятає, як заряджав пістолет. 

Проте стаціонарна експертиза встановила, що обвинувачений міг усвідомлювати свої дії, хоч і перебував у стані вираженого емоційного збудження. 

При винесенні вироку суд врахував як пом’якшуючі обставини щире каяття та скоєння злочину у стані вираженого емоційного збудження. Останнє виникло несподівано у відповідь на реальну загрозу життю його особисто і його підлеглих через дії потерпілого.

Зазначається, що на день винесення вироку майор все ще не відшкодував батьку вбитого матеріальну шкоду. 

На вирок ще може бути подано апеляцію протягом 30 днів.

Теми: війнаармія


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