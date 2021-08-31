Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майора ЗСУ, який вбив бійця за допис в Instagram, засудили на 5 років

Вівторок, 31 серпня 2021, 22:09
Майора ЗСУ, який вбив бійця за допис в Instagram, засудили на 5 років

Колишньому начальнику відділення зв’язку штабу військової частини В0849 Віталію Виннику присудили 5 років позбавлення волі за вбивство бійця ЗСУ Олега Томашука, який "засвітив" позиції військових на Донбасі в Instagram. 

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 27 серпня.

Деталі: Вирок виніс Красноармійський міськрайонний суд Донецької області. Відомо, що навесні 2017 року солдати поїхали на стрільби на бойовій машині. 

Коли вони виїжджали із заводу у місті Авдіївка, на території якого дислокувалася військова частина, Томашук почав знімати відео на телефон. Туди потрапили позиції військових. Потім він виклав ці фото та відео в Instagram. 

Пізніше йому телефонували, писали та дякували, що він "здав свої позиції".

А вже 20 березня в YouTube з`явилося відео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ".

 

Невдовзі ця інформація дійшла до штабу. Зокрема, Виннику зателефонував помічник начальника штабу і нецензурно облаяв за те, що його бійці "засвітили" позиції і це вже обговорюється супротивниками. 

Потім майор вишикував бійців під кабінетом та почав питати, хто з них виклав відео зі стрільб. Пізніше він запросив до себе в кабінет чотирьох солдатів. Там він включив відео, яке поширили вже на російському ресурсі та активно коментували. 

Тоді він запитав Томашука, чи розуміє він, що такі дії можна прирівняти до державної зради. 

Потім він взяв пістолет, перезарядив перед обличчям солдата і вистрілив в голову. Томашук помер. Свідки кажуть, що він лише встиг попросити майора не робити цього і спробував ухилитись від кулі, але все відбулось дуже швидко. 

Під час суду майор визнав, що солдат загинув через нього, але не погоджувався із кваліфікацією, переконуючи, що не хотів убивати і це сталося ненавмисно.

Винник каже, що під час спілкування із бійцем він згадав літо 2014 року під  Амвросіївкою, коли бойовики обстрілювали їх позиції. Як потім виявилось, це трапилось, зокрема, й через те, що військові виставляли фото з позицій в соцмережі. Тодішня ситуація начебто нагадала йому ті події та змусила передбачити можливі наслідки. 

Постріл у Томашука він пояснив  миттєвим психологічним фактором. Винник сказав, що не пам’ятає, як заряджав пістолет. 

Проте стаціонарна експертиза встановила, що обвинувачений міг усвідомлювати свої дії, хоч і перебував у стані вираженого емоційного збудження. 

При винесенні вироку суд врахував як пом’якшуючі обставини щире каяття та скоєння злочину у стані вираженого емоційного збудження. Останнє виникло несподівано у відповідь на реальну загрозу життю його особисто і його підлеглих через дії потерпілого.

Зазначається, що на день винесення вироку майор все ще не відшкодував батьку вбитого матеріальну шкоду. 

На вирок ще може бути подано апеляцію протягом 30 днів.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
війна
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені
Під Запоріжжям 20 окупантів відмовилися воювати через контрнаступ ЗСУ – Генштаб 
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: