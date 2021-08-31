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Майора ВСУ, который убил бойца за пост в Instagram, осудили на 5 лет

Вторник, 31 августа 2021, 22:09

Бывшему начальнику отделения связи штаба воинской части В0849 Виталию Виннику присудили 5 лет лишения свободы за убийство бойца ЗСУ Олега Томашука, который "засветил" позиции военных на Донбассе в Instagram.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 27 августа.

Детали: Приговор вынес Красноармейский районный суд Донецкой области. Известно, что весной 2017 солдаты поехали на стрельбы на боевой машине.

Когда они выезжали с завода в городе Авдеевка, на территории которого дислоцировалась воинская часть, Томашук начал снимать видео на телефон. Туда попали позиции военных. Затем он выложил эти фото и видео в Instagram.

Позже ему звонили, писали и благодарили, что он "сдал свои позиции".

А уже 20 марта в YouTube появилось видео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ".

Вскоре эта информация дошла до штаба. В частности, Виннику позвонил помощник начальника штаба и нецензурно обругал за то, что его бойцы "засветили" позиции и это уже обсуждается противниками.

Затем майор выстроил бойцов под кабинетом и начал спрашивать, кто из них выложил видео со стрельб. Позже он пригласил к себе в кабинет четырех солдат. Там он включил видео, которое распространили уже на российском ресурсе и активно комментировали.

 

Тогда он спросил Томашука, понимает ли он, что такие действия можно приравнять к государственной измене.

Затем он взял пистолет, перезарядил перед лицом солдата и выстрелил в голову. Томашук умер. Свидетели говорят, что он только успел попросить майора не делать этого и попытался уклониться от пули, но все произошло очень быстро.

Во время суда майор признал, что солдат погиб из-за него, но не соглашался с квалификацией, убеждая, что не хотел убивать и это произошло непреднамеренно.

Винник говорит, что во время общения с бойцом он вспомнил лето 2014 под Амвросиевкой, когда боевики обстреливали их позиции. Как потом оказалось, это случилось, в частности, и потому, что военные выставляли фото с позиций в соцсети. Тогдашняя ситуация якобы напомнила ему те события и заставила предусмотреть возможные последствия.

Выстрел в Томашука он объяснил мгновенным психологическим фактором. Винник сказал, что не помнит, как заряжал пистолет.

Однако стационарная экспертиза установила, что обвиняемый мог осознавать свои действия, хотя и находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения.

При вынесении приговора суд учел как смягчающие обстоятельства искреннее раскаяние и совершение преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения. Последнее возникло неожиданно в ответ на реальную угрозу жизни его лично и его подчиненных из-за действий потерпевшего.

Отмечается, что в день вынесения приговора майор все еще не возместил отцу убитого материальный ущерб.

Приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней.

Темы: войнаармия
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