COVID у Києві: за добу 236 нових хворих і 3 смерті
За добу 3 серпня у столиці виявили 236 хворих на коронавірус, троє людей померли.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "236 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли".
Деталі: Серед нових хворих – 135 жінок віком від 18 до 85 років, 77 чоловіків віком від 21 до 74 років, 15 дівчаток від 5 днів до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років.
31 хворого госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (54), у Подільському (43) та у Дарницькому (40) районах.
Станом на 4 серпня у столиці вже 219 576 підтверджених випадків коронавірусу, 5 238 хворих померли, подолали вірус 209 777 мешканців столиці, з них 186 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- 2 серпня у столиці зареєстрували 198 нових хворих на коронавірус, летальних випадків не було.
- За добу 1 серпня у столиці зареєстрували 62 нових випадки захворювання на коронавірус, дві людини померли.
- 31 липня у столиці було 86 нових випадків коронавірусу, одна людина померла.