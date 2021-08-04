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COVID у Києві: за добу 236 нових хворих і 3 смерті

Середа, 4 серпня 2021, 10:48
Фото КМДА

За добу 3 серпня у столиці виявили 236 хворих на коронавірус, троє людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "236 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли".

Деталі: Серед нових хворих – 135 жінок віком від 18 до 85 років, 77 чоловіків віком від 21 до 74 років, 15 дівчаток від 5 днів до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

31 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (54), у Подільському (43) та у Дарницькому (40) районах.

Станом на 4 серпня у столиці вже 219 576 підтверджених випадків коронавірусу, 5 238 хворих померли, подолали вірус 209 777 мешканців столиці, з них 186 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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