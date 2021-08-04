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Чоловіка з гранатою в Кабміні затримали – допоміг депутат

Середа, 4 серпня 2021, 11:32
Чоловіка, який увірвався в Кабмін з бойовою гранатою, ведуть в автозак. Фото: прокуратура Києва

Чоловіка, який прийшов з гранатою до будівлі Кабінету міністрів, затримали.

Джерело: відділ комунікації МВС в коментарі УП

Деталі: Чоловіка затримали, наразі подробиць не повідомляють.

Upd. Пізніше поліція повідомила, що у чоловіка була бойова граната

Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка Василь Олексюк.

За даними УП, він депутат Бучанської міськради, що під Києвом. Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що це допомогло затримати правопорушника.

 

Що було раніше: Невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.

Українська правда
Теми: Київ


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