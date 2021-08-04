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"Захоплювач" Кабміну виявився ветераном АТО з бойовою гранатою

Середа, 4 серпня 2021, 11:53
Захоплювач Кабміну виявився ветераном АТО з бойовою гранатою
фото зі спецоперації

Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів про затримання правопорушника, який прийшов з бойовою гранатою в Кабінет міністрів.

Джерело: Клименко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Клименка: "Провели спецоперацію по знешкодженню громадянина. Він виступатиме як підозрюваний.

Ситуація нестандартна, оскільки це був учасник АТО пройшов горнило бойових дій, був двічі поранений, в тому числі й мав черепно-мозкову травму.

Скоїв цей злочин, бо такі склалися у нього життєві події.

Ми займаємося розслідуванням цієї справи. Однозначно, що скоєно злочин, кримінальне провадження відкриють за 4 статтями. Одна з них, найважча, "Захоплення заручників", до 15 років. У цій країні ніхто не має порушувати закон, тим паче, погрожувати зброєю. У нього в руках була бойова граната, яка могла нанести шкоду людям і держбудівлі. Граната – РГН".

Деталі: Переговори з порушником проводив один чоловіки Василь Олексюк. За даними УП, він депутат Бучанської міськради, що під Києвом.

За словами глави Нацполіції, саме цей друг допоміг знешкодити злочинця.

Олексюк уточнив, що затриманий АТОшник працює на станції технічного обслуговування

Пряма мова Олексюка: "Не знаю, нестандартна чи стандартна ситуація. Побачивши у новинах, зрозумів, що потрібно приймати якісь рішення, шукати можливість, щоб нічого не сталося, щоб не загинули люди".

Більше деталей: У Київській прокуратурі назвали усі 4 статті, за якими відкрили справу – захоплення державних будівель, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю.

Upd. Згідно з інформацією у соцмережах, його звати Володимир Прохнич (фейсбук сторінка). Він колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".

Що було раніше: Невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.

Пізніше його затримали.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївАТО
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