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Ще два білоруських спортсмена залишили країну

Середа, 4 серпня 2021, 12:04
Ще два білоруських спортсмена залишили країну
Фото з Instagram Максимової

Сім'я білоруських спортсменів – Андрій Кравченко та Яна Максимова – вирішили залишити країну і жити в Німеччині.

Джерело: Reform.by з посиланням на пост Максимової в Instagram

Пряма мова Максимової: "Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких, ми обов'язково переможемо".

Деталі: Максимова опублікувала фото з дитиною і повідомила, що вони вирішили не повертатися з Німеччини.

Для довідки: Андрій Кравченко – срібний призер Олімпійських ігор-2008 з десятиборства, його дружина Яна Максимова – багатоборка.

У листопаді Кравченка затримали на одному з маршів протесту, він отримав 10 діб адмінарешту.

Передісторія: 

  • Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської – Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.
  • Також залишив Білорусь і виїхав в Україну тренер гандбольної команди "Віцязь", активіст Незалежної асоціації спортсменів Костянтин Яковлєв.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьспортопозиція
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