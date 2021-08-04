Ще два білоруських спортсмена залишили країну
Сім'я білоруських спортсменів – Андрій Кравченко та Яна Максимова – вирішили залишити країну і жити в Німеччині.
Джерело: Reform.by з посиланням на пост Максимової в Instagram
Пряма мова Максимової: "Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких, ми обов'язково переможемо".
Деталі: Максимова опублікувала фото з дитиною і повідомила, що вони вирішили не повертатися з Німеччини.
Для довідки: Андрій Кравченко – срібний призер Олімпійських ігор-2008 з десятиборства, його дружина Яна Максимова – багатоборка.
У листопаді Кравченка затримали на одному з маршів протесту, він отримав 10 діб адмінарешту.
Передісторія:
- Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської – Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.
- Також залишив Білорусь і виїхав в Україну тренер гандбольної команди "Віцязь", активіст Незалежної асоціації спортсменів Костянтин Яковлєв.