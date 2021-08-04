Ще два білоруських спортсмена залишили країну

Сім'я білоруських спортсменів – Андрій Кравченко та Яна Максимова – вирішили залишити країну і жити в Німеччині.

Джерело: Reform.by з посиланням на пост Максимової в Instagram

Пряма мова Максимової: "Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких, ми обов'язково переможемо".

Деталі: Максимова опублікувала фото з дитиною і повідомила, що вони вирішили не повертатися з Німеччини.

Для довідки: Андрій Кравченко – срібний призер Олімпійських ігор-2008 з десятиборства, його дружина Яна Максимова – багатоборка.

У листопаді Кравченка затримали на одному з маршів протесту, він отримав 10 діб адмінарешту.

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