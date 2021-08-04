Справи Майдану: оголошено підозру екскомандиру "беркутівців", який намагався повернутися в МВС

Фігуранту справ Майдану екскомандиру роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктору Шаповалову оголосили підозру в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників.

Джерело: Офіс генерального прокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту".

Деталі: Правоохоронці не називають прізвище підозрюваного, але за даними УП йдеться про Віктора Шаповалова. За версією слідства, експравоохоронець забезпечив незаконне невибіркове застосування його підопічними спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії колишнього командира роти "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 129, наголошують в ОГП.

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: У 2020 році Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачують у злочинах проти Майдану. На виконання ухвали суду Шаповалов був поновлений на посаді. І одразу звільнений, оскільки підрозділу, в якому він служив і, відповідно, посади уже не існує, - пояснювали в МВС.