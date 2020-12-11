Ексберкутівця, який поновився через суд, звільнили з лав МВС

Фігуранта справ Майдану екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, який через суд поновився на посаді, звільнили зі служби в органах внутрішніх справ.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "На виконання ухвали суду Шаповалов був поновлений на посаді. І звільнений. Оскільки підрозділу, в якому він служив і, відповідно, посади уже не існує. Цей підрозділ розформований".

Деталі: За словами Тракала, виконуючи рішення суду, Шаповалова на початку грудня поновили на службі у "батальйоні міліції", а за кілька днів звільнили, оскільки цієї структури та такої посади уже не існує.

На уточнююче запитання стосовно апеляції на рішення Харківського окружного адмінсуду, представник МВС зазначив, що наразі відомство маєлише резолютивну частину. Після отримання повного рішення суду - буде прийнято рішення щодо оскарження.

Що передувало: Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.

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