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Ексберкутівця, який поновився через суд, звільнили з лав МВС

П'ятниця, 11 грудня 2020, 18:04
Ексберкутівця, який поновився через суд, звільнили з лав МВС

Фігуранта справ Майдану екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, який через суд поновився на посаді, звільнили зі служби в органах внутрішніх справ.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "На виконання ухвали суду Шаповалов був поновлений на посаді. І звільнений. Оскільки підрозділу, в якому він служив і, відповідно, посади уже не існує. Цей підрозділ розформований".

Деталі: За словами Тракала, виконуючи рішення суду, Шаповалова на початку грудня поновили на службі у "батальйоні міліції", а за кілька днів звільнили, оскільки цієї структури та такої посади уже не існує.

На уточнююче запитання стосовно апеляції на рішення Харківського окружного адмінсуду, представник МВС зазначив, що наразі відомство маєлише резолютивну частину. Після отримання повного рішення суду - буде прийнято рішення щодо оскарження.

Що передувало: Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.

Передісторія:  

  • Ексберкутівець Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулку в Києві. 
  • За даними слідства, екскомандир 2-ї роти харківського "Беркуту" віддав злочинний наказ, що призвів до смерті 3 активістів, а також до травмування 107 людей. 
  • У 2016 році Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.
  • У листопаді 2019-го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, відтоді він перебуває на волі.
  • Це рішення суд ухвалив за "законом Савченко", згідно з яким один день у СІЗО зараховується за 2 дні ув’язнення. 

Українська правда

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Теми: МВС
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