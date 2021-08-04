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Польща дала гуманітарну візу чоловіку білоруської спортсменки Тимановської

Середа, 4 серпня 2021, 17:34
Польща дала гуманітарну візу чоловіку білоруської спортсменки Тимановської
Фото: championat.com

Чоловік білоруської спортсменки Христини Тимановської, яка відмовилась повертатись в Білорусь з олімпіади в Токіо, отримав польську гуманітарну візу. 

Про це повідомив на пресконференції в середу речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Мюллер ​​також зазначив, що з міркувань безпеки не буде надавати більше інформації про прибуття Тимановської до Польщі.

"У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані", - сказав представник уряду Польщі.

Мюллер зазначив, що Польща готова надати їй будь-яку допомогу, включаючи підтримку в її спортивній кар’єрі, якщо вона побажає.

​​Тим часом білоруська спортсменка Христина Тимановська, яка отримала польську гуманітарну візу і в середу мала летіти рейсом LOT до Варшави, прибула до Відня. Австрійське МЗС очікує, що після зупинки у Відні Тимановська вилетить до Польщі. 

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.

Легкоатлетку Тимановську, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі.

Однак в аеропорту вона зайшла у відділок поліції і попросила міжнародного захисту. Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо, де їй видали гуманітарну візу.

Теми: ПольщаБілорусь
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