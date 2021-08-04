Замість 72 годин Тупицькому вже 2 місяці обирають запобіжний захід

Через неявку адвокатів Подільський районний суд міста Києва відклав підготовче судове засідання у справі щодо Олександра Тупицького, якого підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, на 9 вересня.

Джерело: трансляція засідання 4 серпня

Деталі: На нинішнє засідання суду з’явився сам Тупицький, але не з’явилися його адвокати, без яких обвинувачений вважає неможливим проводити судовий процес.

Суддя Людмила Казмиренко зачитала клопотання адвокатів Костянтина Дорошенка і Олександра Телешецького, які заявляють, що їх неявка пов'язана з участю у інших засіданнях у Вищому антикорупційному суді.

Тупицький заявив, що підтримує клопотання своїх захисників щодо відкладення цього засідання.

Прокурор Олексій Донський зазначив, що документи, надані захисниками, жодним чином не свідчать про поважність причин неявки адвокатів.

Сторона обвинувачення наполягала, що згідно із законодавством підозрюваному мають обрати запобіжний захід не пізніше 72 годин, а стосовно Тупицького розгляд цього питання триває вже близько 2 місяців. Тому прокурор просив залучити захисника для проведення окремої невідкладної процесуальної дії – розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та порушити питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів, з якими було завчасно погоджено дату судового засідання, через неповажність причин їх неявки.

Тупицький, натомість, наполягав, що підготовче засідання суду включає в себе й інші процесуальні дії, та звинуватив прокурора в упередженості.

Пряма мова: "Я розумію, що прокурора цікавить тільки запобіжний захід. Він з цього починає, цим закінчує, і знову кожного дня розпочинає і закінчує. Прокурору хочеться крові…".

Деталі: Тупицький каже, що злочини, які йому інкримінують, - не тяжкі, і строк давності до притягнення до відповідальності щодо одного з них, мовляв, уже взагалі закінчився.

Донський наголосив, що керується прямою вимогою законодавства – обрання запобіжного заходу протягом трьох днів.

Суддя, заслухавши сторони, ухвалила відкласти судове засідання і запропонувала 9 вересня. Прокурори попросили суд дотримуватися розумних строків розгляду і провести засідання раніше. Казмиренко запропонувала 30 серпня.

Водночас Тупицький поцікавився погодженням із адвокатами і попросив не змінювати дату. Мовляв, на 9 вересня його захисники точно зможуть, а чи зможуть вони 30 серпня - невідомо. Прокурор заперечив, що не можна погоджувати щось із тим, хто відсутній.

Рішення судді - відкласти підготовче засідання на 14.00 9 вересня.

Що передувало: 25 травня обвинувальний акт відносно Тупицького було скеровано до Подільського райсуду Києва. Печерський суд не зміг обрати йому запобіжний захід. ОГП просить для Тупицького запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень та покладення на обвинуваченого низки зобов'язань.

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