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В ОГП пояснили, що буде із запобіжним заходом Тупицькому

Вівторок, 1 червня 2021, 15:32
В ОГП пояснили, що буде із запобіжним заходом Тупицькому

Подальшу долю запобіжного заходу ексглаві Конституційного суду Олександру Тупицькому, якого підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, вирішуватиме Подільський райсуд Києва.

Джерело: прокурор у справі, керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" ОГП Олексій Донський у коментарі УП

Деталі: Донський підтвердив, що 25 травня обвинувальний акт відносно Тупицького було скеровано до Подільського суду (там вже навіть відбулося перше підготовче засідання).

Повноваження слідчого судді Печерського райсуду щодо обрання запобіжного заходу вже не чинні, оскільки на стадії судового провадження питання запобіжного заходу вирішує не слідчий суддя, а суддя, який розглядає справу по суті.

У клопотанні про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому прокурори послалися на те, що слідчий суддя Печерського районного суду систематично порушував розумні строки розгляду клопотання про запобіжний захід, не вживав жодних заходів, щоб воно було розглянуто вчасно, а останнє засідання взагалі призначив на 1 червня, достеменно знаючи, що строки слідства завершуються 28 травня.

Пряма мова Донського: "Водночас ми ще на тому тижні внесли клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому судді Подільського суду, яка розглядає його справу. Наразі клопотання там теж не розглянуто".

Що було раніше: 1 червня ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький нарешті з’явився на засідання Печерського райсуду Києва, але запобіжний захід йому не обирали. До того він кілька разів ігнорував засідання суду, а прокурори клопотали про примусовий привід. 

ОГП просить для Тупицького запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень та покладення на обвинуваченого низки зобов'язань.

Передісторія: 

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Тупицького на посаду судді КС.
  • 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТупицькийОфіс генпрокурорасуд
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