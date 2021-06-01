В ОГП пояснили, що буде із запобіжним заходом Тупицькому

Подальшу долю запобіжного заходу ексглаві Конституційного суду Олександру Тупицькому, якого підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, вирішуватиме Подільський райсуд Києва.

Джерело: прокурор у справі, керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" ОГП Олексій Донський у коментарі УП

Деталі: Донський підтвердив, що 25 травня обвинувальний акт відносно Тупицького було скеровано до Подільського суду (там вже навіть відбулося перше підготовче засідання).

Повноваження слідчого судді Печерського райсуду щодо обрання запобіжного заходу вже не чинні, оскільки на стадії судового провадження питання запобіжного заходу вирішує не слідчий суддя, а суддя, який розглядає справу по суті.

У клопотанні про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому прокурори послалися на те, що слідчий суддя Печерського районного суду систематично порушував розумні строки розгляду клопотання про запобіжний захід, не вживав жодних заходів, щоб воно було розглянуто вчасно, а останнє засідання взагалі призначив на 1 червня, достеменно знаючи, що строки слідства завершуються 28 травня.

Пряма мова Донського: "Водночас ми ще на тому тижні внесли клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому судді Подільського суду, яка розглядає його справу. Наразі клопотання там теж не розглянуто".

Що було раніше: 1 червня ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький нарешті з’явився на засідання Печерського райсуду Києва, але запобіжний захід йому не обирали. До того він кілька разів ігнорував засідання суду, а прокурори клопотали про примусовий привід.

ОГП просить для Тупицького запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень та покладення на обвинуваченого низки зобов'язань.

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