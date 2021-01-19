Глава КС Тупицький отримав підозру, але прикидається, що ні – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.

Джерело: ДБР

Деталі: У відомстві стверджують, що слідчі ДБР ще у грудні 2020 року повідомили Тупицькому підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Але суддя продовжує прибувати на робоче місце і "перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні".

Повідомляється, що Тупицький впливає на своїх підлеглих і ті не надають правоохоронцям документів та відповіді на запити. Також суддя впливає на явку осіб за повістками слідчого.

Більше того, у ДБР пишуть, що глава КСУ "імітує невручення підозри" і "ненабуття статусу підозрюваного".

Також у бюро пишуть, що секретаріат КСУ Тупицький перетворив в особисту пресслужбу, яка лише публікує заяви щодо провадження у якому він фігурує.

Дослівно: "Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні".

У ДБР також додали, що за указом президента Тупицький відсторонений від посади на 2 місяці і не має права перебувати у приміщенні КС.

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького. У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає.

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