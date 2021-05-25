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Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя

Вівторок, 25 травня 2021, 12:11

Ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: У повідомленні ОГП не вказане ім'я, але за даними УП, йдеться про Тупицького, якого підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Повідомляєтьсся, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до Подільського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Тупицького на посаду судді КС.
  • 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.

Українська правда
Теми: Тупицький


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