Ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: У повідомленні ОГП не вказане ім'я, але за даними УП, йдеться про Тупицького, якого підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Повідомляєтьсся, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до Подільського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

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