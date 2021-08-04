ВООЗ закликає запровадити мораторій на введення третьої дози вакцини

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни не вакцинувати громадян третьою дозою від коронавірусу, як мінімум до кінця вересня, щоб уникнути значного розриву між бідними та багатими країнами у питання вакцинації населення.

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Аданом, цитує Reuters

Пряма мова Аданома: "Я розумію, що всі уряди переймаються захистом своїх громадян від штаму "Дельта". Але ми не можемо погодитись з тим, що країни, які вже використали більшу частину глобальних поставок вакцини, починають використовувати ще більше вакцин".

Деталі: Як пише Reuters, за час пандемії заклик запровадити мораторій на бустерні дози вакцин є найбільш рішучою заявою ВООЗ. В організації пропонують відмовитись від принципу, коли країни із високим доходу отримують більшість вакцин на противагу тому, що поділитись цими дозами із бідними країнами.

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