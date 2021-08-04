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ВООЗ закликає запровадити мораторій на введення третьої дози вакцини

Середа, 4 серпня 2021, 19:56
ВООЗ закликає запровадити мораторій на введення третьої дози вакцини
Фото: ЦГЗ, Олександр Жадан

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни не вакцинувати громадян третьою дозою від коронавірусу, як мінімум до кінця вересня, щоб уникнути значного розриву між бідними та багатими країнами у питання вакцинації населення. 

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Аданом, цитує Reuters 

Пряма мова Аданома: "Я розумію, що всі уряди переймаються захистом своїх громадян від штаму "Дельта". Але ми не можемо погодитись з тим, що країни, які вже використали більшу частину глобальних поставок вакцини, починають використовувати ще більше вакцин".

Деталі: Як пише Reuters, за час пандемії заклик запровадити мораторій на бустерні дози вакцин є найбільш рішучою заявою ВООЗ. В організації пропонують відмовитись від принципу, коли країни із високим доходу отримують більшість вакцин на противагу тому, що поділитись цими дозами із бідними країнами. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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