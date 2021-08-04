Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВООЗ закликає запровадити мораторій на введення третьої дози вакцини

Середа, 4 серпня 2021, 19:56
Фото: ЦГЗ, Олександр Жадан

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни не вакцинувати громадян третьою дозою від коронавірусу, як мінімум до кінця вересня, щоб уникнути значного розриву між бідними та багатими країнами у питання вакцинації населення. 

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Аданом, цитує Reuters 

Пряма мова Аданома: "Я розумію, що всі уряди переймаються захистом своїх громадян від штаму "Дельта". Але ми не можемо погодитись з тим, що країни, які вже використали більшу частину глобальних поставок вакцини, починають використовувати ще більше вакцин".

Деталі: Як пише Reuters, за час пандемії заклик запровадити мораторій на бустерні дози вакцин є найбільш рішучою заявою ВООЗ. В організації пропонують відмовитись від принципу, коли країни із високим доходу отримують більшість вакцин на противагу тому, що поділитись цими дозами із бідними країнами. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ

ЄС очікує від Києва скасування практики видачі двох дійсних закордонних паспортів

РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на Кубракова

Усі новини...
вакцинація
Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19
За добу в Україні вакцинували понад 150 тисяч людей
У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть лише вакцинованих
Останні новини
03:48
У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля
02:59
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
02:15
Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем
01:50
фото, відеоМаск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
00:58
Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать
00:23
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
00:03
Справа Гонгадзе: суддя Верховного Суду отримав догану через затягування розгляду
23:15
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
23:00
Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
22:16
У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат
Усі новини...