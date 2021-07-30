Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer
П'ятниця, 30 липня 2021, 01:24
З наступного тижня в Ізраїлі почнуть вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Відповідне розпорядження дав очільник міністерства охорони здоров’я.
Третю дозу отримають громадяни старше 60 років.
Перед цим прем’єр-міністр країни провів консультації, де розглядались рекомендації експертів щодо необхідності третього щеплення ізраїльтянам похилого віку.
Рішення про ревакцинацію було ухвалене на тлі зростання кількості випадків захворювання до 2 тисяч на цьому тижні.
Нагадаємо:
- Громадяни, які приїжджають до Ізраїлю, повинні будуть піти на самоізоляцію, незалежно від антитіл чи наявності щеплення проти коронавірусу.
Українська правда