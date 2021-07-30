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Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer

П'ятниця, 30 липня 2021, 01:24

З наступного тижня в Ізраїлі почнуть вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.

Джерело: The Times of Israel 

Деталі: Відповідне розпорядження дав очільник міністерства охорони здоров’я. 

Третю дозу отримають громадяни старше 60 років. 

Перед цим прем’єр-міністр країни провів консультації, де розглядались рекомендації експертів щодо необхідності третього щеплення ізраїльтянам похилого віку. 

Рішення про ревакцинацію було ухвалене на тлі зростання кількості випадків захворювання до 2 тисяч на цьому тижні. 

Нагадаємо:

  • Громадяни, які приїжджають до Ізраїлю, повинні будуть піти на самоізоляцію, незалежно від антитіл чи наявності щеплення проти коронавірусу.

Українська правда
Теми: Ізраїльвакцинація


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