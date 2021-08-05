Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, прибула в Польщу.

Джерело: екс-міністр культури Білорусі, опозиціонер Павло Латушко у facebook

Пряма мова: "Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися до Варшави!

Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у Новій Білорусі!"

Передісторія: