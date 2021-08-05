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Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Четвер, 5 серпня 2021, 00:23
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
ФОТО: facebook Latushka

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, прибула в Польщу.

Джерело: екс-міністр культури Білорусі, опозиціонер Павло Латушко у facebook

Пряма мова: "Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися до Варшави!

Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у Новій Білорусі!"

Передісторія:

  • Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.
  • Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія. Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.
  • Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, покинула Японію і вилетіла з Токіо до Австрії

Українська правда

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Теми: БілорусьспортскандалПольща
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