Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
Четвер, 5 серпня 2021, 00:23
Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, прибула в Польщу.
Джерело: екс-міністр культури Білорусі, опозиціонер Павло Латушко у facebook
Пряма мова: "Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися до Варшави!
Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у Новій Білорусі!"
Передісторія:
- Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.
- Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія. Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.
- Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, покинула Японію і вилетіла з Токіо до Австрії
Українська правда