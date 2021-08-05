Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать

Четвер, 5 серпня 2021, 00:58
ФОТО: АР

Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" буде оскаржувати рішення Господарського суду Запорізької області щодо повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави.

Джерело: коментар адвоката "Толексіс Трейдінг Лімітед" Романа Чишинського

Пряма мова: "Дане рішення прийняв Господарський суд Запорізької області – суд першої інстанції. Згідно законодавства, рішення цього суду набуває чинності лише у разі, якщо не буде оскаржене у відведений законодавством термін.

Безумовно, ми вважаємо це рішення заангажованим та несправедливим та будемо його оскаржувати".

Деталі: Чишинський нагадав: "У суді вищої інстанції було доведено, що всі аргументи, на які посилається Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Фонд державного майна України у справі ЗТМК – неправомірні".

Адвокат уточнює: "28 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд України повністю виправдав Володимира Сивака, якого звинувачували у вчиненні тих порушень, на які посилаються Фонд Держмайна та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, підтвердивши відсутність цих порушень".

Що передувало: Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави, раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. 

Передісторія:

  • Компанія Фірташа в 2013 році створила ТОВ "ЗТМК". Це сталось завдяки перемозі на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Проте Фірташ не виконав взяті на себе зобов'язання. Йдеться про 110 млн доларів, які олігарх повинен був інвестувати у модернізацію заводу. Кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.

Знати більше: Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі

Українська правда
Теми: Фірташ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID

Помер Марчук

Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо

Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

Усі новини...
Фірташ
Прибуток оператора ГТС впав удвічі через борги облгазів Фірташа
У Нафтогазі кажуть, що санкції проти Фірташа не дозволяють розірвати газовий контракт
Український титан для Росії: нічого особистого, лише бізнес на 300 мільярдів
Останні новини
09:22
COVID-вакцинація: в Україні вже зробили понад 6 мільйонів щеплень
09:06
В Україні почали діяти нові правила в’їзду
08:54
фотоУ Греції рятують від лісових пожеж Стародавню Олімпію
08:33
За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID
08:26
У Києві закрили пересадочний вузол метро: підозра на вибухівку
08:15
Помер Марчук
08:00
Головні новини середи і ночі: чоловік з гранатою в Кабміні, перше золото Олімпіади
07:52
Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування
07:00
COVID-19 у світі: 683 тисячі нових випадків, найбільше у США та Індії
06:02
Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо
Усі новини...