Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать

Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" буде оскаржувати рішення Господарського суду Запорізької області щодо повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави.

Джерело: коментар адвоката "Толексіс Трейдінг Лімітед" Романа Чишинського

Пряма мова: "Дане рішення прийняв Господарський суд Запорізької області – суд першої інстанції. Згідно законодавства, рішення цього суду набуває чинності лише у разі, якщо не буде оскаржене у відведений законодавством термін.

Безумовно, ми вважаємо це рішення заангажованим та несправедливим та будемо його оскаржувати".

Деталі: Чишинський нагадав: "У суді вищої інстанції було доведено, що всі аргументи, на які посилається Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Фонд державного майна України у справі ЗТМК – неправомірні".

Адвокат уточнює: "28 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд України повністю виправдав Володимира Сивака, якого звинувачували у вчиненні тих порушень, на які посилаються Фонд Держмайна та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, підтвердивши відсутність цих порушень".

Що передувало: Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави, раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Передісторія:

Компанія Фірташа в 2013 році створила ТОВ "ЗТМК". Це сталось завдяки перемозі на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Проте Фірташ не виконав взяті на себе зобов'язання. Йдеться про 110 млн доларів, які олігарх повинен був інвестувати у модернізацію заводу. Кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.

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