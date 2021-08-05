Штам "Дельта" збільшує концентрацію вірусу у крові в тисячу разів
Штам коронавірусу "Дельта" більш заразний і має відмінні від інших варіантів симптоми.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вища, якщо ви не вакциновані. Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж у значно легшій формі".
Деталі: Симптоми при зараженні штамом "Дельта" відрізняються. Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку — менш поширені.
Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.
Відповідно до дослідження, проведеного вченими з Китаю, концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму "Дельта" у 1000 разів більша.
Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу іншим людям.
Нагадаємо:
- У Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу Дельта.
- На тлі розповсюдження штаму коронавірусу Дельта світ може поступитися здобутками в боротьбі з хворобою, проте, за твердженням ВООЗ, ковід-вакцини є ефективними.