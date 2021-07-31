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Здобутки в боротьбі з коронавірусом під загрозою на тлі поширення штаму Дельта – ВООЗ

Субота, 31 липня 2021, 00:46
Здобутки в боротьбі з коронавірусом під загрозою на тлі поширення штаму Дельта – ВООЗ

На тлі розповсюдження штаму коронавірусу Дельта світ може поступитися здобутками в боротьбі з хворобою, проте, за твердженням ВООЗ, ковід-вакцини є ефективними.

Джерело: Reuters

Деталі: Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) описали варіант коронавірусу Delta як такий, що передається, як вітрянка, і попередили, що він може спричинити важкі наслідки.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що кількість заражень COVID-19 за останні чотири тижні зросла на 80%. За той же період смертність в Африці, де вакциновано лише 1,5% населення, зросла на 80%.

"Здобутки знаходяться під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я у багатьох країнах перевантажені", - сказав Гебреєсус на пресконференції.

За даними ВООЗ, штам Дельта був виявлений у 132 країнах і став домінуючим у світі.

"Усі вакцини, які зараз схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких наслідків та госпіталізації щодо всіх варіантів, включаючи штам Дельта", - сказав провідний експерт ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Майк Райан.

"Ми боремося з тим самим вірусом, але вірус став більш заразним і адаптованим", - сказав він.

Марія ван Керхове, технічний працівник ВООЗ із питань COVID-19, сказала, що варіант Дельта приблизно на 50% активніше передається, ніж інші штами SARS-CoV-2, які вперше з’явилися в Китаї наприкінці 2019 року.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусохорона здоров'я
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