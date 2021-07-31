Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Здобутки в боротьбі з коронавірусом під загрозою на тлі поширення штаму Дельта – ВООЗ

Субота, 31 липня 2021, 00:46

На тлі розповсюдження штаму коронавірусу Дельта світ може поступитися здобутками в боротьбі з хворобою, проте, за твердженням ВООЗ, ковід-вакцини є ефективними.

Джерело: Reuters

Деталі: Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) описали варіант коронавірусу Delta як такий, що передається, як вітрянка, і попередили, що він може спричинити важкі наслідки.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що кількість заражень COVID-19 за останні чотири тижні зросла на 80%. За той же період смертність в Африці, де вакциновано лише 1,5% населення, зросла на 80%.

"Здобутки знаходяться під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я у багатьох країнах перевантажені", - сказав Гебреєсус на пресконференції.

За даними ВООЗ, штам Дельта був виявлений у 132 країнах і став домінуючим у світі.

"Усі вакцини, які зараз схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких наслідків та госпіталізації щодо всіх варіантів, включаючи штам Дельта", - сказав провідний експерт ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Майк Райан.

"Ми боремося з тим самим вірусом, але вірус став більш заразним і адаптованим", - сказав він.

Марія ван Керхове, технічний працівник ВООЗ із питань COVID-19, сказала, що варіант Дельта приблизно на 50% активніше передається, ніж інші штами SARS-CoV-2, які вперше з’явилися в Китаї наприкінці 2019 року.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

Теми: коронавірусохорона здоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ

ФотоБританську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму

Синоптики оголосили штормове попередження: уперіщить на заході

Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо

СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення

РФ направила Україні ноту через декомунізацію радянської зірки у Львові

Усі новини...
коронавірус
Греція направляє поліцію на курортні острови для контролю карантину
У столичному ТРЦ відкривають центр масової вакцинації – працюватиме щодня
Ціни на експрес-тести на держкордоні перевірить Антимонопольний комітет
Останні новини
19:44
Фото, ВідеоПоновились протести проти “паспорта здоров’я” у Франції
19:22
У Росії розбився літак Су-35
18:54
У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну
18:25
Шмигаль: На сьогодні понад 25 інвесторів, які хочуть отримати "інвест-нянь"
18:15
У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ
18:02
Ворог двічі порушив режим припинення вогню – ООС
17:45
У Фінляндії приріст заражень наблизився до максимумів березня
17:34
НАЗК знайшло ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях чотирьох нардепів
17:00
ФотоБританську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму
16:51
Україна буде боротись, щоб "Північний потік-2" не сертифікували – Вітренко
Усі новини...