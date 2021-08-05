Лукашенко доручив силовикам "закрити кожен метр кордону"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення.

Джерело: Лукашенко 5 серпня на нараді з питань ситуації на кордоні, передає державне інформагентство БелТА

Пряма мова: "З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен почуватися спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити".

Деталі: Лукашенко заявив, що його насторожують останні події на західних кордонах Білорусі, перш за все з Литвою і Польщею в тому числі через ситуацію з мігрантами.

Те, що в Литві прийняли рішення завертати незаконних мігрантів, Лукашенко називає "ухвалили закон стріляти в мігрантів, бити, тиснути, труїти".

Нагадаємо: 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.

У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати.

Передісторія:

2 серпня МВС Литви видало наказ, який дозволяє прикордонникам завертати нелегальних мігрантів і спрямовувати до офіційних пунктів пропуску або дипломатичних місій.

завертати нелегальних мігрантів і спрямовувати до офіційних пунктів пропуску або дипломатичних місій. У середу Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні. Його нібито знайшли білоруські прикордонники у важкому стані і врятувати вже не змогли.

Прем’єрка Литви поклала відповідальність за це на владу Білорусі. Глава уряду Литви також заявила, що у неї немає інформації про "будь-які ексцеси" на литовсько-білоруському кордоні.

Кількість мігрантів, що прибули до Литви через Білорусь з початку року, майже досягла 4 тисяч осіб

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