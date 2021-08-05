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В Україні вже 143 зараження "Дельтою", карантин продовжать – Кузін

Четвер, 5 серпня 2021, 13:17
В Україні вже 143 зараження Дельтою, карантин продовжать – Кузін
Фото: Ганна Чабарай, LIGA.Life

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що з завершенням серпня продовжать карантин, а також зазначив, що в Україні вже зафіксували майже 150 заражень штамом ковіду "Дельта".

Джерело: Кузін в інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова Кузіна: "Перш за все, ми зараз використовуємо міри адаптивного карантину, коли держава встановлює певні показники, ми їх відслідковуємо в розрізі областей, якщо ми бачимо якісь проблеми, одразу застосовуються обмежувальні засоби.

Зараз ми перебуваємо у зеленій зоні, це означає, що, попри ріст, ситуація контрольована, людям надається меддопомога.

Спалахи локалізуються на рівні громад або кластерів. Карантин буде продовжено, оскільки до нього прив'язано багато процесів, які відбуваються в державі – робота штабів, специфічні вимоги до перетину держкордону, робота заходів громадського здоров’я, робота центрів контролю та профілактики хвороб, рейтингування лікарень…

Тому карантин, однозначно, буде продовжено після завершення серпня. З приводу погіршення – буде запровадження нових протиепідемічних вимог".

Деталі: Кузін розповів, що в Україні вже офіційно підтверджених 143 випадки заражень "Дельтою". За його словами, це означає, що "штам знаходиться на території України та поширюється".

Нагадаємо: 5 серпня в Україні зафіксували понад тисячу заражень COVID.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусепідеміяКузін
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