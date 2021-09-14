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За дотриманням карантину в ТЦ стежитимуть камери – МОЗ

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:19
За дотриманням карантину в ТЦ стежитимуть камери – МОЗ
ФОТО: ГАННА ЧАБАРАЙ, LIGA.LIFE

Головний санлікар розповів, що під час карантину в торговельних центрах областей встановлять спеціальні камери, які покажуть, чи носять люди маски й чи дотримуються соціальних дистанцій.

Джерело: Кузін в інтерв’ю Liga.net

Пряма мова Кузіна: «Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій. 

Деталі: Зазначається, що Кузін як санлікар за допомогою «адміністративного впливу» та виїздах в області та окремі заклади переконуватиме місцеву владу і бізнесменів, які не захотять вводити обмеження.

Також планується проводити виїзні комісії ТЕБ та НС на рівні областей.

Нагадаємо: В Україні змінили правила роботи у "червоній" і "жовтій" зонах.

13 вересня в Україні зафіксували 3 332 нових підтверджених випадки COVID-19, з них майже 11% – діти, а понад 12% хворих припадає на столицю. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Кузінкарантинкоронавірус
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