За дотриманням карантину в ТЦ стежитимуть камери – МОЗ

Головний санлікар розповів, що під час карантину в торговельних центрах областей встановлять спеціальні камери, які покажуть, чи носять люди маски й чи дотримуються соціальних дистанцій.

Джерело: Кузін в інтерв’ю Liga.net

Пряма мова Кузіна: «Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій.

Деталі: Зазначається, що Кузін як санлікар за допомогою «адміністративного впливу» та виїздах в області та окремі заклади переконуватиме місцеву владу і бізнесменів, які не захотять вводити обмеження.

Також планується проводити виїзні комісії ТЕБ та НС на рівні областей.

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