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Вакцинуйся або тестуйся – Кузін розповів про можливі обмеження для невакцинованих

П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:48
Вакцинуйся або тестуйся – Кузін розповів про можливі обмеження для невакцинованих
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Влада може запровадити певні обмеження для українців, які не хочуть робити щеплення проти коронавірусу, але це буде лише тоді, коли буде вакциновано не менше 50% населення.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю ВВС News Україна

Пряма мова Кузіна: "Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція.

Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся".

Деталі: Водночас він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна лише тоді, коли щепленнями буде охоплено принаймні 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі міри".

При цьому Кузін зазначив, що "нам до цього ще далеко".

Він також переконаний, що в Україні "не будуть застосувати якісь каральні заходи" щодо невакцинованих, бо вакцинація є добровільною. Але підкреслив, що щепленим людям "однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи".

На запитання, чи є обов’язковою вакцинація для вчителів, оскільки школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у жовтих та помаранчевих зонах, Кузін відповів, що щеплення добровільні.

Водночас він пояснив наявність такої норми у постанові уряду тим, що більшість країн ЄС, де є спалахи "Дельти", фіксували велику кількість нових випадків саме у закладах освіти і саме серед персоналу.

Головний санітарний лікар також нагадав, що норма про 80% щепленого колективу стосується і вихователів у дитсадках, і викладачів в університетах.

Передісторія: 

  • На початку серпня Кузін заявив, що у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.
  • Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кузінвакцинація
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