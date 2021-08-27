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Вакцинуйся або тестуйся – Кузін розповів про можливі обмеження для невакцинованих

П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:48
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Влада може запровадити певні обмеження для українців, які не хочуть робити щеплення проти коронавірусу, але це буде лише тоді, коли буде вакциновано не менше 50% населення.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю ВВС News Україна

Пряма мова Кузіна: "Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція.

Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся".

Деталі: Водночас він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна лише тоді, коли щепленнями буде охоплено принаймні 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі міри".

При цьому Кузін зазначив, що "нам до цього ще далеко".

Він також переконаний, що в Україні "не будуть застосувати якісь каральні заходи" щодо невакцинованих, бо вакцинація є добровільною. Але підкреслив, що щепленим людям "однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи".

На запитання, чи є обов’язковою вакцинація для вчителів, оскільки школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у жовтих та помаранчевих зонах, Кузін відповів, що щеплення добровільні.

Водночас він пояснив наявність такої норми у постанові уряду тим, що більшість країн ЄС, де є спалахи "Дельти", фіксували велику кількість нових випадків саме у закладах освіти і саме серед персоналу.

Головний санітарний лікар також нагадав, що норма про 80% щепленого колективу стосується і вихователів у дитсадках, і викладачів в університетах.

Передісторія: 

  • На початку серпня Кузін заявив, що у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.
  • Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

Теми: Кузінвакцинація


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