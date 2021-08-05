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Вибух у шахті: у лікарні помер шостий гірник

Четвер, 5 серпня 2021, 14:08
Вибух у шахті: у лікарні помер шостий гірник

У лікарні повідомили про смерть шостого шахтаря внаслідок вибуху на шахті "Покровське" 31 липня.

Джерело: голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "З лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного гірника.

О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого внаслідок вибуху на шахті "Покровське".

Деталі: За життя ще чотирьох постраждалих борються лікарі.

Що передувало: 31 липня на шахті в смт Удачне  Покровського району стався вибух. Один гірник помер на місці, ще 9 з опіками різного ступеня доставили в лікарні. 

5 серпня вже повідомляли про двох померлих.

Українська правда
Теми: шахтивибухДніпропетровська область
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