Вибух у шахті: у лікарні помер шостий гірник
Четвер, 5 серпня 2021, 14:08
У лікарні повідомили про смерть шостого шахтаря внаслідок вибуху на шахті "Покровське" 31 липня.
Джерело: голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook
Пряма мова Волинця: "З лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного гірника.
О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого внаслідок вибуху на шахті "Покровське".
Деталі: За життя ще чотирьох постраждалих борються лікарі.
Що передувало: 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник помер на місці, ще 9 з опіками різного ступеня доставили в лікарні.
5 серпня вже повідомляли про двох померлих.
Українська правда