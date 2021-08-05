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Тимановська планує продовжити спортивну кар'єру в Польщі

Четвер, 5 серпня 2021, 16:54
фото: Белсат

Білоруська атлетка Христина Тимановська, яка входила до складу національної збірної на Олімпійських іграх в Японії, заявила, що має намір продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі.

Джерело: Белсат

Пряма мова: "Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все, що я хочу - це залишитися в спорті, продовжити свою спортивну кар'єру. Я порадилася з батьками, які порекомендували мені їхати в Польщу, так як вони зможуть приїжджати сюди іноді.

Тут я відчуваю себе набагато краще. Я відчуваю себе в безпеці. Мій чоловік вже в дорозі до Польщі. Я чекаю його".

Деталі: Тимановська додала, що чекає свого чоловіка і разом вони приймуть рішення, чи залишатися в Польщі: "На даний момент я не можу нічого відповісти. Але я сподіваюся, що ми зможемо залишитися тут і продовжити тут мою кар'єру, а чоловік зможе знайти тут роботу".

Вона також розповіла, що у неї є тренер в Австрії, з яким вона хотіла б продовжити працювати, другим тренером вона назвала свого чоловіка, з яким вона планує продовжити тренуватися після його приїзду.

Передісторія:

  • Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.
  • Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія. Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.
  • Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, покинула Японію і вилетіла з Токіо до Австрії.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаБілорусьПольщаЛукашенкоспорт


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