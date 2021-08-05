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МОЗ готується до чергової хвилі COVID: розглядають три сценарії

Четвер, 5 серпня 2021, 22:52
МОЗ готується до чергової хвилі COVID: розглядають три сценарії
Фото: Ельдар Сарахман

У Міністерстві охорони здоров’я пропрацьовують три плани перебігу чергової хвилі коронавірусу – помірний, оптимальний та песимістичний. 

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24" 

Пряма мова: "У Міністерства охорони здоров’я є ряд прогнозів щодо зростання кількості випадків і щодо потенційного перебігу нової хвилі. У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарії перебігу цієї хвилі і розрахована кількість ліжок, яка повинна бути відведена в подальшому для госпіталізації хворих на COVID. Також скільки ліжок повинно бути "з киснем" і скільки повинно бути реанімаційних ліжок, якщо буде тяжкий перебіг захворюваності.

Тому Міністерство до цього готується і ми додатково зараз пропрацьовуємо, щоб був кисень". 

Деталі: Ляшко розповів, що якщо раніше у рамках підготовки ліжок для хворих оцінювався лише факт підведення кисню, то наразі оцінюють те, чи може подаватись до хворого кисень у розмірі 6 літрів на хвилину. 

Що передувало: У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів.

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Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірусМОЗЛяшко Віктор
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