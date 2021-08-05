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Moderna заявила про ефективність третьої дози проти штаму "Дельта"

Четвер, 5 серпня 2021, 23:30
Фото: ЦГЗ

Компанія Moderna заявила, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". 

Джерело: CNBC

Деталі: Наразі компанія перебуває на другому етапі випробувань бустерної дози вакцини. У звіті вказується, що третя доза препарату дає стійку відповідь проти трьох штамів коронавірусу, включно із "Дельтою". 

Водночас, вже вакцинованим двома дозами особам вводили 50 мікрограмів препарату, хоча перші дві дози традиційно ввели по 100 мікрограм. 

Що передувало: Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни не вакцинувати громадян третьою дозою від коронавірусу, як мінімум до кінця вересня, щоб уникнути значного розриву між бідними та багатими країнами у питання вакцинації населення. 

Американська фармкомпанія Pfizer повідомила, що третя бустерна доза її COVID-вакцини в 11 разів збільшує кількість антитіл в організмі людини, а також сильно захищає від "Дельти".

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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