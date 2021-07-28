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Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Середа, 28 липня 2021, 22:34

Американська фармкомпанія Pfizer повідомила, що третя бустерна доза її COVID-вакцини в 11 разів збільшує кількість антитіл в організмі людини, а також сильно захищає від "Дельти".

Джерело: CNN з посиланням на заяву компанії

Деталі: У Pfizer заявляють, що введення третьої дози вакцини за 6 місяців після другої, допомагає сформувати у 5 разів більше антитіл серед людей 18-55 років, та в 11 разів більше серед людей 65-85 років.

Окрім того, в компанії запевняють, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму "Дельта" може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти з другою дозою.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2021 року в Україну привезуть 47 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, 20 млн з них - від компанії Pfizer.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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