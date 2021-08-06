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Білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:52
Білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому

Два білоруські олімпійські чиновники - Артур Шимак і Юрій Мойсевич - які намагалися змусити атлетку Христину Тимановську повернутися додому з Олімпійських ігор в Токіо, були позбавлені акредитації на Ігри.

ДжерелоReuters, Міжнародний олімпійський комітет 

Дослівно: "В інтересах благополуччя білоруських спортсменів, які ще знаходяться в Токіо, і в якості тимчасового заходу МОК скасував акредитації двох тренерів - Шимака і Мойсевича. Вони негайно покинули Олімпійське селище".

Деталі: Головного тренера національної команди Мойсевича та представник нацкоманди Шимака вивезли з Олімпійського селища. Вони відправляються додому.

Два дні тому МОК порушив дисциплінарне провадження щодо двох офіційних осіб команди.

Національний олімпійський комітет Білорусі підтвердив інформацію. Відзначається, що найближчим часом тренери повернуться до Мінська. Разом з тим, вони залишають за собою право оскаржити рішення МОК.

Раніше Тимановська в інтерв’ю Tribuna розповіла, що  Мойсевич запропонував їй відмовитися від участі в бігові на 200 метрів — сказати, що в неї травма, знятись і полетіти додому. За словами Мойсевича, на цю мить Тимановську хочуть прибрати тільки з Олімпіади, але якщо вона відмовиться і вийде на дистанцію у 200 метрів, то її "будуть прибирати зі збірної, позбавляти роботи й, можливо, будуть іще якісь наслідки". 1 серпня Мойсевич та Шимак сказали, що буквально через кілька годин Тимановська повинна бути в аеропорту.

Передісторія:

  • Христина Тимановська заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів: Тимановська сказала, що її забрали з команди через "те, що я говорила у своєму Instagram про недбалість наших тренерів".
  • Спортсменка попросила міжнародного захисту. Вона отримала гуманітарну візу Польщі.
  • Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі і заявила, що має намір продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаБілорусьспорт
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