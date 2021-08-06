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Справи Майдану: двоє обвинувачених можуть вийти на волю. Вони вже переховувались

П'ятниця, 6 серпня 2021, 12:16
Справи Майдану: двоє обвинувачених можуть вийти на волю. Вони вже переховувались

Обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня вийти на свободу.

Джерело: Адвокатська дорадча група, адвокат Євгенія Закревська у Facebook

Деталі: Захисники звертають увагу, що у п’ятницю спливає запобіжний захід двом обвинуваченим у справі викрадення Ігоря Луценка, Юрія Вербицького, вбивства Вербицького – Сергію Мисливому та Івану Новотному.

Вказується, що 21 липня  колегія суддів Білоцерківського суду під головуванням Ірини Дубановської ініціювала зміну підсудності у справі, яку вже визначав до того апеляційний суд.

4 серпня Апеляційний суд повернув справу суду назад. Засідання там призначили 5.08.2021 на 16-00, потім перенесли на 9-00 четверга. І воно теж не відбулось, бо бокові судді у відпустці.

Адвокати зазначають, що дві третини колегії суду зараз у відпустці. З відпустки нікого не відізвали. Повторний автоматичний перерозподіл не провели.

Оскільки спливає термін запобіжного заходу і немає засідання суду, обвинувачені вийдуть на волю.

Прокурор Юлія Малашич звертає увагу,  що обидва обвинувачені переховувались від органів слідства.  Один кілька місяців, інший більш успішно - 6 років.

З моменту затримання, в березні 2020 року, Сергій Мисливий та Іван Новотний перебувають під вартою. Зараз і Мисливому, і Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням - Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

Передісторія:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • 10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
  • 12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.

Українська правда

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Теми: Євромайдан
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