Справи Майдану: двоє обвинувачених можуть вийти на волю. Вони вже переховувались
Обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня вийти на свободу.
Джерело: Адвокатська дорадча група, адвокат Євгенія Закревська у Facebook
Деталі: Захисники звертають увагу, що у п’ятницю спливає запобіжний захід двом обвинуваченим у справі викрадення Ігоря Луценка, Юрія Вербицького, вбивства Вербицького – Сергію Мисливому та Івану Новотному.
Вказується, що 21 липня колегія суддів Білоцерківського суду під головуванням Ірини Дубановської ініціювала зміну підсудності у справі, яку вже визначав до того апеляційний суд.
4 серпня Апеляційний суд повернув справу суду назад. Засідання там призначили 5.08.2021 на 16-00, потім перенесли на 9-00 четверга. І воно теж не відбулось, бо бокові судді у відпустці.
Адвокати зазначають, що дві третини колегії суду зараз у відпустці. З відпустки нікого не відізвали. Повторний автоматичний перерозподіл не провели.
Оскільки спливає термін запобіжного заходу і немає засідання суду, обвинувачені вийдуть на волю.
Прокурор Юлія Малашич звертає увагу, що обидва обвинувачені переховувались від органів слідства. Один кілька місяців, інший більш успішно - 6 років.
З моменту затримання, в березні 2020 року, Сергій Мисливий та Іван Новотний перебувають під вартою. Зараз і Мисливому, і Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням - Євромайдану.
Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.
Передісторія:
- У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
- У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
- 10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
- 12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.