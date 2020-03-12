ДБР затримало ще одного викрадача євромайданівців Вербицького та Луценка

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Четвер, 12 березня 2020, 10:27

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України 12 березня затримали ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: ""Справи Майдану": ДБР затримало ще одного учасника викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка".

Деталі: Відзначається, що чоловікові повідомили про підозру в участі в злочинній організації (ч. 1 ст. 255 ККУ) та незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 ККУ) ще 27 лютого.

Але у зв'язку з тим, що він не з‘явився на виклик, правоохоронці отримали дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваного.

Слідство встановило, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту.

21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Що було раніше: 10 березня правоохоронці затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

Передісторія:

  • У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича. Під час Революції Гідності створив злочинну організацію, яка нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.

Українська правда
Теми: ДБР Майдан тітушки


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