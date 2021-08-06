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ВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

П'ятниця, 6 серпня 2021, 19:15
ВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

Вища рада правосуддя зупинила розподіл між членами ради дисциплінарних скарг, а також скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Джерело: пресслужба Вищої ради правосуддя, ZN.UA

Дослівно: "Закон (№ 1635-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" - ред.) унеможливлює виконання дисциплінарними палатами ВРП повноважень щодо розгляду дисциплінарних справ".

Деталі: Закон набрав чинності 5 серпня.

Ним вносяться зміни до закону "Про Вищу раду правосуддя", зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Повноваження ради щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді реалізує служба дисциплінарних інспекторів ВРП, дисциплінарний інспектор ВРП, який є учасником дисциплінарної справи.

Процедура призначення на посаду дисциплінарного інспектора буде здійснюватися відповідно до закону.

Із моменту набрання чинності закону дисциплінарні скарги будуть розподілятися за дисциплінарним інспектором ВРП.

Водночас, наразі інспекторів ще немає. За словами джерел у ВРП, конкурс з обрання інспекторів може тривати три місяці.

Сам конкурс ВРП оголосить після того, як відбудеться процедура разової оцінки членів ВРП спеціальною комісією, до якої увійдуть три міжнародних експерта та три представники Ради суддів України.

Цієї комісії наразі немає, вона може з'явитися в першій половині жовтня. Після цього треба ще 6 місяців на процедуру оцінювання, після чого повинен з'явитися оновлений склад ВРП, який оголосить конкурс на дисциплінарних інспекторів.

За словами джерела, щомісяця очікується до 800-1000 скарг, однак їх не будуть розподіляти і розглядати. Таким чином, дисциплінарна процедура опиниться в колапсі на 8-12 місяців.

Колапсу можна було уникнути, якби Рада підтримала розгляд скарг членами ВРП до початку функціонування служби інспекторів.

Поправку, яка заблокувала розгляд скарг, запропонувала у Раді нардепка СН Анастасія Радіна, хоча комітет її не підтримав. 

Водночас, юристка Центру протидії корупції Галина Чижик вважає, що іншого виходу, як проголосувати поправку не було. За її словами, закон передбачає, що дисциплінарних інспекторів мають відбирати на новому відкритому конкурсі. Це означає, що поки триватиме конкурс, дисциплінарні скарги не будуть розглядатись, що дозволить деяким суддям уникнути покарання. 

Чижик додала, що проблеми можна було б уникнути, доповнивши закон необхідною нормою, проте профільний комітет нічого не зробив для цього. 

Поправка Радіної, каже Чижик, не є причиною зупинки розгляду дисциплінарних проваджень, оскільки б ситуація не змінилась і без цієї поправки. Чекати проведення конкурсу все одно б довелось. Окрім того, поправка нардепки начебто гарантує якість а доброчесність майбутніх дисциплінарних інспекторів, адже передбачає, що рішення щодо їх призначення прийматиме оновлена Вища рада правосуддя. На останньому наполягала Венеційська комісія. 

Українська правда

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Теми: ВРПсудреформи
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